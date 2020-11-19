Türk profesör Uğur Şahin: Aşı için onayı aralık ayının ikinci yarısı alabiliriz
BioNTech CEO'su profesör Uğur Şahin geçtiğimiz gün üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanan aşısının Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) aralık ayı ortasında onay alabileceğini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre BioNTech CEO'su Uğur Şahin, "Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi aralık ayı ortası gibi aşıya acil durum kullanım izni verebilir. Avrupa Birliği'nin ise koşullu onayı aralık ayının ortasından sonra verebilir." dedi
Geçtiğimiz gün Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti. Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının nispeten düşük dozlu olduğu için hafif ve orta dereceli yan etkiler göstediğini söylemişti.
ARALIK AYININ İKİNCİ YARISI ONAYI ALABİLİRİZ
Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Eğer her şey yolunda giderse aşının onayını Aralık ayının ortasından sonra alabileceğimizi ve dağıtıma Noel'den önce başlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Fakat (bunun olması için) her şeyin gerçekten olumlu gitmesi gerekiyor" dedi.