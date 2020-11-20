20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünyayı umutlandıran aşıda flaş gelişme! Fiyatı belli oldu

Dünyayı umutlandıran aşıda flaş gelişme! Fiyatı belli oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2020 14:21
Güncelleme:20.11.2020 14:27
Son dakika haberi... Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa Birliği'nde yaklaşık 280 liraya denk geliyor.

Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Ağdam'da büyük coşku
Ağdam'da büyük coşku
Hareketlilik arttıkça yayılıyor
"Hareketlilik arttıkça yayılıyor"
Ağır darbeler alan terör örgütü dağılıyor mu?
Ağır darbeler alan terör örgütü dağılıyor mu?
Başkan Erdoğan: Yeni reformların hazırlığı içindeyiz
Başkan Erdoğan: Yeni reformların hazırlığı içindeyiz
15-20 Kasım saldırılarının 17. yıl dönümü
15-20 Kasım saldırılarının 17. yıl dönümü
Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu!
Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu!
Bomba sözler: Korona etrafında dönen dolaplar var!
Bomba sözler: Korona etrafında dönen dolaplar var!
Seyahat yasağından kimler muaf olacak?
Seyahat yasağından kimler muaf olacak?
Menemen Belediyesi'ne dev operasyon!
Menemen Belediyesi'ne dev operasyon!
Sosyal medya ve algı oyunları! Yanlış bilgi internette nasıl yayılıyor?
Sosyal medya ve algı oyunları! Yanlış bilgi internette nasıl yayılıyor?
CHP ve İYİ Parti halka bunu nasıl açıklayacak
"CHP ve İYİ Parti halka bunu nasıl açıklayacak"
Daha Fazla Video Göster