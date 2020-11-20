Salih Tekinalp cinayetinin sır perdesi aralandı: Vahşetin arkasından PKK talimatı çıktı

Son dakika: Şanlıurfa'da, 2014'te öldürülen eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlunun, yerel seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için terör örgütü PKK'nın infaz listesine alındığı, başkan ile oğlunu İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sabri Dal ile iki terör örgütü PKK mensubunun öldürdüğü ortaya çıktı.

CİNAYETİN ARKASINDAN SABRİ DAL VE 2 TERÖRİST ÇIKTI

Eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sinan Tekinalp, 19 Ekim 2014'te Suruç ilçesi Aligör Mahallesi girişinde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin oluşturulan 12 kişilik özel ekip, Salih Tekinalp'in olaydan 4 ay önce uğradığı ve yaralı kurtulduğu saldırıyı da göz önünde bulundurarak başkanın ailesinin yakınlarıyla görüşüp ticari faaliyetlerini incelemeye aldı. Olayı Mehmet Dal'ın (34) gerçekleştirdiği bilgisi üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.