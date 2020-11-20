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Salih Tekinalp cinayetinin sır perdesi aralandı: Vahşetin arkasından PKK talimatı çıktı

Son dakika haberine göre; ’da, eski Başkanı ’in oğlu ile birlikte 2014’te öldürülmesinin üzerindeki sır perdesi aralandı. Tekinalp’in, ’nin aleyhine çalıştığı için ’nın infaz emriyle tarafından öldürüldüğü belirlendi.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 20.11.2020
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Salih Tekinalp cinayetinin sır perdesi aralandı: Vahşetin arkasından PKK talimatı çıktı

Son dakika: 'da, 2014'te öldürülen eski Başkanı ile oğlunun, yerel seçimlerde aleyhine çalıştığı için terör örgütü 'nın infaz listesine alındığı, başkan ile oğlunu İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı ile iki terör örgütü PKK mensubunun öldürdüğü ortaya çıktı.

CİNAYETİN ARKASINDAN SABRİ DAL VE 2 TERÖRİST ÇIKTI

Eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu , 2014'te Suruç ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin oluşturulan 12 kişilik özel ekip, Salih Tekinalp'in olaydan 4 ay önce uğradığı ve yaralı kurtulduğu saldırıyı da göz önünde bulundurarak başkanın ailesinin yakınlarıyla görüşüp ticari faaliyetlerini incelemeye aldı. Olayı 'ın (34) gerçekleştirdiği bilgisi üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

TİTİZ ÇALIŞMA SONUCU YAKALANDI

Cinayete ilişkin 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda Salih Tekinalp ve oğlunun terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınıp tutuklanan, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sabri Dal, kardeşi Mehmet Dal ile , 29 Eylül 2020'de Şanlıurfa 2. "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 2 yıl 6 aydan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE TEKİNALP'İN İNFAZ EMRİ VERİLDİ

Dava dosyasından edinilen son dakika bilgisine göre, terör örgütü PKK, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde HDP'nin aleyhine çalıştığı, yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle o dönem Suruç Belediye Başkanı olan Salih Tekinalp'in öldürülmesi talimatını verdi. Terör örgütü PKK, Tekinalp'i öldürmek için İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal, kardeşi Mehmet Dal ile Mehmet Emin Elçi'yi görevlendirdi. At yetiştiriciliği yapan Tekinalp ile at satın alma bahanesiyle 18 Haziran 2014'te çiftlikte buluşan teröristler, burada silahlı saldırıda bulundu, eski belediye başkanı olaydan yaralı olarak kurtuldu.

CİNAYET BÖYLE İŞLENDİ

Örgütün ikinci kez öldürme emrini vermesi üzerine terör örgütü PKK mensupları başka bir plan yaparak Salih Tekinalp'e pusu kurdu. Teröristler, 19 Ekim 2014'te, Sinan Tekinalp'in kullandığı ve içerisinde babası Salih Tekinalp'in de olduğu 33 B 3254 plakalı otomobili Suruç ilçesi Aligöre Mahallesi girişindeki köprüde çapraz ateşe tuttu. Saldırıda, Salih Tekinalp ile oğlu hayatını kaybetti.

Son dakika detaylarına ulaşılan olayın faillerinden olan ve İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sabri Dal, Haziran 2020'de 'ta yurt dışına kaçmaya çalışırken emniyet ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalandı ve tutuklandı. Dal'ın 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ile birlikte birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.

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