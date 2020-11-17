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Oruç Reis korkuttu! Yunanistan ABD'den 'acil' F-35 istiyor

'in 'de haklarımızın peşine düşmesi ve sismik araştırma faaliyetlerini sürdürmesi üzerine diplomatik lobi çalışmaları yürüten fakat hukuki bir boşluk bulamayan şimdi de farklı bir adım atmak istiyor. 'dan 18 adet savaş uçağı alamaya karar veren Yunanistan, Ege ve Doğu 'de savunma kabiliyetini artırmak maksadıyla 'den de iki düzine kadar savaş uçağı alımına yönelik resmi bir talepte bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Oruç Reis korkuttu! Yunanistan ABD'den 'acil' F-35 istiyor

, 'den tipi savaş uçakları almak için harekete geçti. tarafından, 6 Kasım'da uçakların alımına yönelik Amerikan hükümetine talep mektubu gönderildiği bildirildi.

Greek Reporter'da yer alan habere göre, bakanlığın silahlanmadan sorumlu yetkilisi Theodoros Lagios tarafından kaleme alınan mektupta F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına katılma kararının, 'yeni veya varsa ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmış' 18 ila 24 savaş uçağı alımının yanı sıra; uçağın teslimatı, konfigürasyonu ve geri ödeme planını içeren çeşitli faktörlere dayanacağı kaydedildi.

'MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'
İç mali düzenlemeler ve Avrupa Birliği (AB) bütçesi ve bütçe açığı nedeniyle, ilk teslimatın 2021'de yapılmasının önemli olduğu belirtilen mektupta "Kendi payımıza, bu iddialı programı uygulamak için mümkün olan her şeyi yapacağız" denildi.

Söz konusu adım, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'dan 12'si az kullanılmış, 6'sı da yeni olmak üzere 18 adet Rafale tipi çift motorlu savaş uçağı alım kararının ardından geldi.



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Yunanistan hükümeti, ABD makamlarının talebi kabul etmesi halinde Ege ve 'de güç dengesinin 'nin aleyhinde yeniden şekilleneceğini umuyor.

Öte yandan F-35 alım talebinin, Türkiye'nin 'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına karşı bir adım olduğu düşünülüyor.

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