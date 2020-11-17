Oruç Reis korkuttu! Yunanistan ABD'den 'acil' F-35 istiyor

'MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

İç mali düzenlemeler ve Avrupa Birliği (AB) bütçesi ve bütçe açığı nedeniyle, ilk teslimatın 2021'de yapılmasının önemli olduğu belirtilen mektupta "Kendi payımıza, bu iddialı programı uygulamak için mümkün olan her şeyi yapacağız" denildi.