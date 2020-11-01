01 Kasım 2020, Pazar
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye, Yunanistan tarafından maksatlı olarak alınan Navtex kararlarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin faaliyetlerine itiraz etmesinin nafile bir çabadır" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamaya yönelik, "Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bugün, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair mesnetsiz iddialarını yinelediği bir açıklama daha yaptığını belirten Aksoy, Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her Navtex (denizcilere duyuru) ardından Türkiye'nin faaliyetlerine itiraz etmesinin nafile bir çaba olduğunu kaydetti.

Aksoy, "Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Yunanistan'la iş birliğine ve iki ülke arasındaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu belirten Aksoy, "Elbette ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) meşru hak ve çıkarlarının korunmasına da kararlılıkla devam edilecektir." değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan'dan beklentilerinin, dayanaksız iddialarla Türkiye'yi suçlamak ve her zaman yaptığı gibi üçüncü taraflara şikayet etmek yerine, bölgede gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması, müzakereler için uygun ortamın yaratılmasına katkıda bulunması ve görüşmelere hazır olduğunu açıklamasını beklediklerin belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, Yunanistan'ı, gerek Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesinin, gerek iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı diğer meselelerin ele alınması için ülkemizle ön koşulsuz diyaloğa bir kez daha davet ediyoruz."

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