İzmir depremi sonrası Doğu Karadeniz için uyarı: 1999'dan önce binalar gözden geçirilmeli

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İzmir depreminin, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin şu andaki deprem potansiyeli ve deprem tehlikesini en iyi şekilde aktaran bir sunum yaptığını belirten Bektaş, "Türkiye'de genel bir kanı var; Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli bir yeridir. Hatta o bölgede deprem olmaz. Vatandaşta böyle bir algı var. Ancak son İzmir depreminden sonra bu algı önemli ölçüde değişti. Çünkü biz deprem bilimcileri, depremi ya teorik bilgilerden elde ederiz ya da laboratuvardaki deneylerden ama en güzel sonucu yine doğanın kendisi veriyor. Bu bakımdan, İzmir depremi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin şu andaki deprem potansiyeli ve deprem tehlikesini en iyi şekilde aktaran bir sunum yapmıştır bize. AFAD'ın verilerine göre, İzmir depremi 0.1, aynı verilerde bugünkü Türkiye deprem tehlikesi haritasına göre Trabzon'da olabilecek en büyük depremin sarsıntısı 0.2. yani İzmir'de yaşanan depremin en az 2 katı daha tehlikeli bir durum söz konusu. Hatta Rize'de bu yer sarsıntısı ölçeği 0.3 olarak belirtiliyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki sadece depremin büyüklüğü değil, bulunduğumuz yerin ya da binanın bulunduğu zeminin fiziksel ve mekaniksel özelliği çok önemli. Yani deprem büyütmesi dediğimiz başka bir deyişle deprem jeolojisinde yer etkisi dediğimiz olay son derece önemli" dedi.