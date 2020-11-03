Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hakkımızı yedirmedik yedirmeyeceğiz

BOYUNA AŞAN İŞLER

Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"

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