Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hakkımızı yedirmedik yedirmeyeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili olarak “Yunanistan'dan şımarıklıktan vazgeçmeli. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın.” dedi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Akar Yunanistan'ın uluslararası hukuka uymaya çağırdı.
İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın o açıklamaları
ŞIMARLIKTAN VAZGEÇMELİ
"Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz.
BOYUNA AŞAN İŞLER
Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"
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