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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hakkımızı yedirmedik yedirmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ile ilgili olarak “'dan şımarıklıktan vazgeçmeli. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hakkımızı yedirmedik yedirmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 'ın uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın o açıklamaları

ŞIMARLIKTAN VAZGEÇMELİ

"Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz.

BOYUNA AŞAN İŞLER

Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz"

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