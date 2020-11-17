Biden'den görevi devretmeyen Trump'a uyarı: Daha çok insan ölebilir

Seçim sonuçlarına göre Seçilmiş Başkan olan Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev değişimi ile ilgili yapılması gereken çalışmaları engellemesinin ekonomi ve korona virüsü salgını ile ilgili yapılacak çalışmaları geciktirebileceğini ve bunun da hayatlara mal olabileceğini belirtti.