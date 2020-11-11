Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Avrupa basınında: Macron ve Biden şimdiden kaybedenler arasında

RUSYA BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

"Le Figaro" gazetesinin haberinde ise Dağlık Karabağ konusunda Putin'in Erdoğan başta olmak üzere birçok telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılırken Moskova'daki Lomonossov Üniversitesinden Alexey Fenenko'nun yorumuna da yer verildi.

Fenenko, Minsk Grubu'nun bundan sonra nasıl var olmaya devam edeceğinin bilinmediğini ifade etti.

Haberde ayrıca, "Oyunun sonunda, bitiş düdüğünü çalan her zaman Rusya'dır." yorumu yapıldı.