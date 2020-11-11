11 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de seçim öncesi Biden ile gazi arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı: Sivilleri öldürttünüz

ABD'de seçim öncesi Biden ile gazi arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı: Sivilleri öldürttünüz

’nin şeçilmiş Başkanı ile ABD Hava Kuvvetleri gazisi arasında öncesi yaşanan tartışmanın videosu ortaya çıktı. Tartışmada gazinin Biden’a, “Arkadaşlarım sizin siyasetiniz yüzünden öldü. Sivilleri öldürdük” ifadeleri yer aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
ABONE OL
ABD'de seçim öncesi Biden ile gazi arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı: Sivilleri öldürttünüz

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Donal Trump karşısında zafer ilan eden Demokratların adayı Joe Biden'ın ABD Hava Kuvvetleri gazisi arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalı diyalog basına servis edildi. Hava Kuvvetleri gazisi Biden'a, "Hava Kuvvetleri gazisiyim. Bir gazi arkadaşım ile birlikte buradayız. Sadece şunu sormak istiyorum; oyumuzu neden savaş yanlısı birine vermeliyiz?" diye sordu.

ABDde seçim öncesi Biden ile gazi arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı: Sivilleri öldürttünüz ABD'DE SEÇİM ÖNCESİ BİDEN İLE GAZİ ARASINDA YAŞANAN DİYALOG ORTAYA ÇIKTI: SİVİLLERİ ÖLDÜRTTÜNÜZ

"SİVİLLERİ ÖLDÜRELİM DİYE BİZİ GÖNDERDİNİZ"
Soru karşısında şaşkına dönen Biden, gazinin yanından ayrılmaya çalıştığı sırada, gazi yüksek sesle Biden'a "Savaş yanlısınız. Arkadaşlarım sizin siyasetiniz yüzünden öldü. Hepsi öldü. Irak ve Afganistan'da kardeşlerim öldü. Sizin için o savaşlarınızda biz savaştık. Sivilleri öldürelim diye bizi gönderdiniz. Sivilleri öldürdük. Bu savaşa sebep olan adama da madalya taktınız" dedi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Joe Biden üç gündem maddesi belirledi | Bidenın Türkiye, Çin, Rusya, Orta Doğu, Kudüs politikaları ne olur? JOE BİDEN ÜÇ GÜNDEM MADDESİ BELİRLEDİ | BİDEN'IN TÜRKİYE, ÇİN, RUSYA, ORTA DOĞU, KUDÜS POLİTİKALARI NE OLUR?
ABden Joe Biden açıklaması AB'DEN JOE BİDEN AÇIKLAMASI
Türkiyeden yeni ABD Başkanı Joe Biden hakkında ilk yorum! TÜRKİYE'DEN YENİ ABD BAŞKANI JOE BİDEN HAKKINDA İLK YORUM!
ABDnin yeni başkanı Joe Biden zafer konuşması yaptı ABD'NİN YENİ BAŞKANI JOE BİDEN ZAFER KONUŞMASI YAPTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA