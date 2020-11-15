15 Kasım 2020, Pazar
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ABD karıştı! Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi

Son dakika haberi... Başkanı 'a destek gösterisinin ardından akşam saatlerinde sokaklarında zıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı. 3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2020
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ABD karıştı! Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi

Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi.

ABD karıştı! Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi

Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı.

ABD karıştı! Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi

Başkent polisi olaylara hızlıca müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD karıştı! Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi

Gündüz bölümünde Trump destekçileri, Washington'da "Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) Yürüyüşü" gerçekleştirmişti.

ABD karıştı! Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi

Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etmişti.

ABD karıştı! Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi

Göstericilerin bir bölümü, burada yapılan konuşmalardan sonra Yüksek Mahkeme'ye doğru yürüyüşe geçmişti.

ABD karıştı! Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan kalabalık, üzerlerinde MAGA yazan şapka ve tişörtler, ellerinde bayraklarla Trump lehine sloganlar atmış, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulunmuştu.

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