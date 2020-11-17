ABD ordusunun veri topladığı ortaya çıktı! Müslümanların kullandığı uygulamalardan bilgi almışlar

LOKASYON BİLGİLERİ ABD'NİN İNSANSIZ HAVA ARACI SALDIRILARINDA KULLANILMIŞ OLABİLİR

Haberde, veri tedarik zincirinde yer alan uygulamaların kullanıcılarının çoğunun Müslüman olduğuna dikkat çekilerek, ABD ordusunun terörle mücadele kapsamında yürüttüğü insansız hava aracı saldırıları için hassas yer bilgilerini satın almış olabileceği yorumu yapıldı.

Ancak haberde, Motherboard'un, bu tür uygulama tabanlı konum verileri kullanılarak ABD ordusu tarafından düzenlenen herhangi bir özel operasyon bilgisine sahip olmadığı bilgisine de yer verildi.

ABD'de güvenlik güçlerinin bu tür verilere erişimi için mahkeme kararı çıkarması gerektiği belirtilirken, USSOCOM'un sözleşme ve raporlamalarının konum verileri satın alımlarının kolluk kuvvetlerinden askeri kurumlara yayıldığının ilk kanıtı olarak değerlendirildi.

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