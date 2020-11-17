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Almanya ve Fransa'dan Joe Biden'a akılalmaz Türkiye çağrısı

ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves , 'ye karşı ortak hareket edilmesi için çağrıda bulundu. Türkiye'nin "öngörülemez bir ülke" olduğunu iddia ettikleri bir makale yayımlayan ikili, 'a seslenerek, "Türkiye'nin 'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Almanya ve Fransa'dan Joe Biden'a akılalmaz Türkiye çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı Joe Biden'ı "Transatlantik Birliği'ni" güçlendirmeye çağırdı.

Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan ortak makalede iki bakan, dünya diplomasisine dair birçok değerlendirmede bulundu.

MAKALENİN TÜRKİYE BÖLÜMÜ
Maas ve Jean-Yves Le Drian, Türkiye karşısında daha büyük bir görüş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İki bakan, Türkiye'nin giderek daha da "öngörülemez" bir ülke olarak görüldüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" dedi.

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