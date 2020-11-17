17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hindistan ABD Avustralya ve Japonya donanmalarından ortak tatbikat

Hindistan ABD Avustralya ve Japonya donanmalarından ortak tatbikat

'ndeki tatbikatın ardından , , ve donanmaları, Umman Denizi'nin kuzeyinde ortak tatbikat yaptı. Tatbikata Japonya'nın Murasame destroyeri, denizaltılar ve savaş uçakları da katıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020
ABONE OL
Hindistan ABD Avustralya ve Japonya donanmalarından ortak tatbikat

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, "4 canlı demokrasinin denizcilikle ilgili meselelerdeki görüşlerinin birbirlerine daha da yakınlaştığının altını çizdiği" ifade edildi.

SAVAŞ UÇAKLARI DA KATILDI

Çin'in, Hint Pasifiği'nde artan iddialarına karşı bölgesel bir girişim olarak görülen Malabar tatbikatının ilk aşaması, 3-6 Kasım'da Bengal Körfezi'nde yapılmıştı.

Tatbikata, Hindistan'ın Vikramaditya, ABD'nin Nimitz gemisi, Avustralya'nın Ballarat fırkateyni, Japonya'nın Murasame destroyeri, denizaltılar ve savaş uçakları katıldı.

Malabar tatbikatlarının ilki Hindistan ve ABD donanmaları tarafından 1992'de yapılmıştı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA