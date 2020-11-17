Son dakika: O ülkede halk ayaklandı sokaklar karıştı! Polisin müdahalesi ise sert oldu

Protestocuların hedefinde, eski bir ordu yöneticisi olan Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha var. Protestocular; Prayuth'un görevden alınmasını ve Tayland'ın eski cuntası tarafından hazırlanan anayasada, monarşinin yetkilerini kısıtlayacak reformların yapılmasını talep ediyorlar.