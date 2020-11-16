Son dakika | Koronavirüs aşısında önemli gelişme! Başarı oranı yüzde 94.5
Son dakika haberi...Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarının artışının önüne geçilemezken aşı çalışmaları da devam ediyor. Prof.Dr. Uğur Şahin'in öncülüğündeki BioNTech firması ile Pfizer işbirliğinde geliştirilen ve koronavirüse karşı yüzde 90 oranında koruma sağlayan aşı haberinin ardından bir müjde de ABD'den geldi. ABD'li Moderna firması koronavirüse karşı yüzde 95 koruma sağlayan bir aşı geliştirdiklerini duyurdu.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, aşı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Prof. Dr. Uğur Şahin'in üzerinde çalıştığı aşının koronavirüse karşı yüzde 90 oranında koruma sağladığı müjdesinin ardından bir haber ABD'den geldi. ABD'li biyoteknoloji firması Moderna koronavirüse karşı yüzde 95 etkili bir aşı bulduklarını duyurdu.
YÜZDE 95 ETKİLİ
Moderna firmasının pazartesi günü yayınladığı analiz raporunda koronavirüs enfeksiyonu olan 95 hastaya uygulanan aşılarda %94.5'lik oranda iyileşme görüldüğü açıklandı. Şirketin önümüzdeki haftalarda acil kullanım yetkisi için ABD'de gerekli kurumlara başvuru yapacağı da belirtildi.
AYNI YÖNTEM İZLENDİ
ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, Pfizer ve Alman BioNTech firması tarafından bulunan ve koronavirüse karşı yüzde 90 oranında koruma sağlayan aşının üretiminde kullanılan analiz yöntemlerine benzer yöntemler izleyerek sonuca ulaştı.
2021 YILINDA BAŞLAYACAK
Moderna'nın ürettiği aşının yıl sonuna kadar ABD içinde kullanılacağı ve önümüzdeki yıl itibariyle küresel olarak ihraç edilmeye başlayacağı da açıklandı. Şirket 2021 yılı itibariyle dünya geneli için 500 milyon ile 1 milyar doz arasında bir miktarın üretme umudu taşıyor.
PFIZER'IN ÖNÜNE GEÇECEK
BioNTech'inki ile benzer mRNA teknolojisine dayanan Moderna aşısının 151 koronavirüse yakalanan kişi üzerinde denendiği ve son analiz raporlarının beklendiği de açıklandı. Gelen raporların olumlu olması durumunda Moderna'nın Pfizer'in aşısı karşısında özellikle aşıyı koruma sıcaklığı nedeniyle daha çok tercih edilmesi bekleniyor.
DEPOLAMA SICAKLIĞINDA BÜYÜK AVANTAJ
Pfizer'ın üretmiş olduğu koronavirüs aşısının depolanması için -70 ile -80 derece arasında bir sıcaklık gerekirken Moderna'nın aşısı 2 ile 8 derece arasında muhafaza edilebiliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada nakliye ve uzun süre depolama noktasında ise -20 derecelik bir sıcaklıkta aşının 6 ay kadar bozulmadan korunabileceği duyuruldu.
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