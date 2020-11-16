Son dakika | Koronavirüs aşısında önemli gelişme! Başarı oranı yüzde 94.5

2021 YILINDA BAŞLAYACAK

Moderna'nın ürettiği aşının yıl sonuna kadar ABD içinde kullanılacağı ve önümüzdeki yıl itibariyle küresel olarak ihraç edilmeye başlayacağı da açıklandı. Şirket 2021 yılı itibariyle dünya geneli için 500 milyon ile 1 milyar doz arasında bir miktarın üretme umudu taşıyor.