Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi
Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu. Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
DÜNYA DHA
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Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu. Hollanda'da meydana gelen olayda kimsenin yaralanmadığı ve olayın soruşturulduğu ifade edildi. Sözcü Steven van Santen, polisin yerel saatle 06:00 civarı Lahey'deki binaya ateş açılması konusunda ihbar aldığını ve yetkililerin, binanın dışında birkaç mermi kovanı bulduğunu açıkladı. Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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