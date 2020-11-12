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Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi

polisi, 'ın 'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu. Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi

Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu. Hollanda'da meydana gelen olayda kimsenin yaralanmadığı ve olayın soruşturulduğu ifade edildi. Sözcü Steven van Santen, polisin yerel saatle 06:00 civarı Lahey'deki binaya ateş açılması konusunda ihbar aldığını ve yetkililerin, binanın dışında birkaç mermi kovanı bulduğunu açıkladı. Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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