08 Kasım 2020, Pazar
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Türkiye'den yeni ABD Başkanı Joe Biden hakkında ilk yorum!

Son dakika haberine göre; 'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen sonrası ABD Başkanı olan hakkında 'den ilk yorum geldi. Biden'ın başkan seçilmesini yorumlayan ; "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir." dedi.

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Giriş Tarihi: 08.11.2020
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Türkiye'den yeni ABD Başkanı Joe Biden hakkında ilk yorum!

Türkiye'den, ABD seçimleri hakkında ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Joe Biden'ın seçimleri kazanmasından sonra değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beklentilerinin tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması olduğunu ifade etti.

TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARDAN UZAK DURULMALI

"Bizim konularımız neler diye baktığımızda terörle mücadeledir bizi ilgilendiren konulardan birisi. Gündemimizde FETÖ var. Bunun iadesini istemek kadar doğal bir şey yok. Bu anlamdaki baskımızı yoğunlaştırarak artıracağız. PKK/PYD olayı. Binlerce TIR'lık silah getirildi buraya. Her türlü kaynak sağlandı. Teröriste terörist diyebilmelisiniz. Suriye, Doğu Akdeniz, Irak, Azerbaycan, Kıbrıs bütün bunlar Türk-Yunan ilişkileri... Bizi doğrudan ilgilendiren konular. Yeni yönetimin tavrı bizi etkileyecektir. Bunu da biz yakından takip edeceğiz. Beklentimiz, tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması.''

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