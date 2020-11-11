Son dakika | Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye ile işbirliği yapacağız
Son dakika haberi...Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)