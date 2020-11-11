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Son dakika | Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye ile işbirliği yapacağız

Son dakika haberi..., Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika | Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye ile işbirliği yapacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.

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