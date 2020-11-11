11 Kasım 2020, Çarşamba
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İngiltere'den Karabağ açıklaması

ile arasında imzalanan anlaşmaya yönelik açıklamada bulundu. Raab, "Daha fazla can kaybını önlemek için zor kararlar aldılar." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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İngiltere'den Karabağ açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ZOR KARARLAR ALDILAR

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha fazla can kaybını önlemek için zor kararlar aldılar." ifadesini kullandı.

KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞILSIN

Çatışmayı sona erdiren anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten Raab, taraflara, vatandaşlarının çıkarları için kalıcı bir barış anlaşmasına varmaları amacıyla birlikte çalışmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

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NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ve Ermenistan, TSİ ile 10 Kasım 24.00'den itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

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