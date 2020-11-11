ABD'li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy'den flaş sözler: Türklerin kolunu bükmek için kullanıyorlar

1995'te yayımlanan "Ölüm ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarının Etnik Temizliği, 1821-1922" kitabının yazarı McCarthy, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfına (TASFO) verdiği mülakatta, "Ermeni sorunu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

McCarthy, 1915 olaylarının olduğu dönemde Doğu Anadolu, Kilikya ve Trans Kafkasya'da muazzam bir Türk ve Kürt nüfusunun öldüğünü söyledi.

O dönemde yaşanan olaylara tek taraflı yaklaşılmaması gerektiğine dikkati çeken McCarthy, şu ifadeleri kullandı:

"O dönemde ölen Türklerin sayısının 3 milyonu aştığını ve ölen Ermeni sayısının yaklaşık 600 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Ermeniler ve Rusların olduğu diğer tarafta yerel nüfusun ve Osmanlı ordusunun bulunduğu savaş bölgelerinde, her iki taraftaki nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının öldüğü ortaya çıkıyor. Burada sorun şu ki sadece bir grubun ölülerini saydığınızda, yani sadece ölen Ermenileri saydığınızda, bu bir soykırım gibi görünüyor. Ama herkesin ölenlerini bir arada saydığınızda, tüm tarafların birbirini öldürdüğü korkunç bir savaş gibi görünüyor ve temelde araştırmamın geldiği nokta bu."

"ERMENİLER, KORKTUKLARI İÇİN TRANS-KAFKASYA'YA GİTTİLER"

McCarthy, Birinci Dünya Savaşı döneminde Trans Kafkasya'ya göç eden Ermenilerin bölgeye Osmanlı'nın zorlaması ile değil, kendi rızaları ile gittiğine işaret ederek, "Bu Ermeniler, korktukları için Trans-Kafkasya'ya gittiler. Ne de olsa Ermeniler, başta Kürtler olmak üzere nüfusun büyük bir kısmını öldürdü ve zorla yerlerinden etti ve fark ettiler ki Ruslar çekilirken geride kalırlarsa acı çekeceklerdi. Kürtler intikam alacaktı. Ve bu kesinlikle doğrudur. Böylece kaçtılar." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Ermenilerin gerçekten Osmanlı'nın karşısında olduğunu vurgulayan McCarthy, "Osmanlılar, telefon kablolarını kesen, Osmanlı birliklerinin konvoylarına saldıran Ermenilerle savaşmak için bir milyondan fazla asker kullanmak zorunda kaldı." dedi.

"OSMANLI VERDİĞİ SAVAŞA VE SİVİL HALKA TEHDİT OLUŞTURABİLECEK BÖLGEDE YAŞAYAN ERMENİLERİ TEHCİR ETTİ"

McCarthy, Ermenilerin çoğunun tehcir edildiği iddialarının doğru olmadığını hatta Ermenilerin bir kısmının Anadolu'da kaldığını belirterek, "Anadolu'da birçok şehirde ve Anadolu'nun taşra bölgelerinde kalan Ermeniler de vardı. Onlar orada kaldılar çünkü Osmanlılar onları kendilerine tehdit olarak görmediler. Osmanlı'nın tehcir ettiği insanlar, Osmanlı'nın verdiği savaşa ve sivil halka tehdit oluşturabilecek bölgelerde yaşayanlardı." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'nın tüm Ermenileri topluca bölgeden gönderdiği iddialarını yalanlayan McCarthy, "Osmanlıların bu tehciri Ermenileri öldürmek için yaptığını söylemek de doğru değil. Bu çok saçma. Osmanlı Ermenileri öldürmek isteseydi, onları öldürebilirdi. Bunun yerine onları uzaklaştırdılar." değerlendirmesinde bulundu.

McCarthy, Osmanlıların, Ermenileri yok etme gibi bir kastının kesinlikle bulunmadığını vurgulayarak, "Kesinlikle bu yönde hiçbir kanıt bulamadık. Elimize geçirebildiğimiz tüm belgeleri inceledik ve bunu önerebilecek herhangi bir kanıt yoktu." dedi.

"ERMENİ ÖRGÜTLERİ BU İDDİALARI, KESİNLİKLE TÜRKLERİN KOLUNU BÜKMEK İÇİN KULLANMAYA ÇALIŞIYOR"

Ermeni soykırımı iddialarının propaganda amaçlı olduğunu belirten McCarthy, şu ifadeleri kullandı:

"Ermeni örgütleri bu iddiaları, kesinlikle Türklerin kolunu bükmek için kullanmaya çalışıyor. Mesela tüm Doğu Anadolu'yu Ermenilere devrettirmeye filan çalışıyorlar. Bu doğru. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri veya dünyadaki diğer hükümetlerin bunu kullanma nedenlerine gelince, bunu yapmalarının bir nedeni de önyargıdır."

McCarthy, Rus ordusunun açlık ve hastalıktan ölmek üzere olan Ermenilere hiçbir yardım yapmadığının altını çizerek, "Ruslar sadece Ermenileri kullanıyordu, hep Ermenileri kullandılar. Tüm olan bu korkunç şeylerde bir suçlu aranacaksa, Ermenilere her türlü şeyi vadedip asla vermeyen Ruslardır. Ermenileri aç bıraktıkları için çok mutlu bile oldular." değerlendirmesinde bulundu.

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