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Son dakika...Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika...Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

ÖĞLE SAATLERİNDE KONUŞMUŞLARDI

Öğlen saatlerinde yapılan ikili görüşmede Erdoğan ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti. Liderler, dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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