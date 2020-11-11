11 Kasım 2020, Çarşamba
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alındılar...

Son dakika haberine göre; 'da önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyonu düzenledi. Baskın yapılan adreslerde ekipler arama yaparken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alındılar...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında arama Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde ekipler arama yaparken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.

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