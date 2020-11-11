İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alındılar...
Son dakika haberine göre; İstanbul'da önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskın yapılan adreslerde ekipler arama yaparken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.
Operasyon kapsamında arama Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde ekipler arama yaparken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.