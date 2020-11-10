ABD'den DSÖ'ye yeni suçlama: Koronavirüs araştırma ekibi şeffaf şekilde müzakere edilmedi

ŞEFFAF BİR MÜZAKERE DEĞİLDİ

"Üye devletler, sadece birkaç gün önce virüsün kökenine yönelik soruşturma için 'iş tanımı' hakkında bilgilendirildi" diyen Grigsby, iş tanımının DSÖ'nün tüm üye ülkeleriyle şeffaf şekilde müzakere edilmediğini belirtti.

Garrett Grigsby, virüsün kökenine ilişkin iş tanımı ve soruşturmanın kendisinin, 73'üncü DSA'da üye devletler tarafından sağlanan yetki ile tutarsız göründüğünü ifade ederek, "Kovid-19'un kökenini şeffaf ve kapsamlı araştırma yoluyla anlamak, görevi yerine getirmek için yapılması gereken şeydir." uyarısında bulundu.

TAYVAN TEPKİSİ

Benzer şekilde, "Kovid-19 salgınıyla nasıl mücadele edileceğine dair" DSÖ ve üye devletlere sunulan tüm bilgilerden yararlanamadıklarından yakınan Grigsby, Tayvan'ın salgına karşı mücadelede "parlak bir başarı" elde etmesine rağmen DSA'ya gözlemci olarak davet edilmemesini kınadı.

Garrett Grigsby, DSÖ'ye üye devletlerin salgınla mücadeledeki deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasının önemine dikkati çekerek, "Bu nedenle Tayvan'ın DSA'ya gözlemci olarak katılmasını engellemek ters etki oluşturur." diye konuştu.

Öte yandan, Cenevre'deki tramvaylarda Tayvan'ın DSA'ya katılması yönündeki reklamlar da dikkati çekti.