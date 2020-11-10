10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 244 bin 519'a çıktı | 24 saatte 722 kişi can verdi

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 244 bin 519'a çıktı | 24 saatte 722 kişi can verdi

'de yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 722 artarak 244 bin 519’a yükseldi. Ölü sayısında ise , 33 bin 853 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020
ABONE OL
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 244 bin 519'a çıktı | 24 saatte 722 kişi can verdi

-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, 'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 132 bin 627 artışla 10 milyon 428 bin 517'ye çıktı.

nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 722 artarak 244 bin 519'a ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 554 bini, toplam test sayısı ise 159 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 30 bin 227 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 983 bin 371 vakayla California ve 847 bin 821 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise , 33 bin 853 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 594 binden fazla vakayla ve 5 milyon 675 bini aşkın vakayla izliyor.


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA