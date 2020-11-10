ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 244 bin 519'a çıktı | 24 saatte 722 kişi can verdi
ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 722 artarak 244 bin 519’a yükseldi. Ölü sayısında ise New York, 33 bin 853 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
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Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 722 artarak 244 bin 519'a ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 554 bini, toplam test sayısı ise 159 milyonu geçti.
Ülkede en çok vaka 1 milyon 30 bin 227 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 983 bin 371 vakayla California ve 847 bin 821 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York, 33 bin 853 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 722 artarak 244 bin 519'a ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 554 bini, toplam test sayısı ise 159 milyonu geçti.
Ülkede en çok vaka 1 milyon 30 bin 227 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 983 bin 371 vakayla California ve 847 bin 821 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York, 33 bin 853 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.