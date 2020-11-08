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Son dakika haberi | Donald Trump'tan yeni çağrı

Son dakika haber... 'de yapılan başkanlık seçimini kaybeden , "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" açıklamasını yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Son dakika haberi | Donald Trump'tan yeni çağrı

Twitter'dan yeni bir açıklama yapan daha yapan Donald Trump , "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.

DONALD TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege.

JOE BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Pennsylvania (20 delege) Toplam: 284 delege

BEYAZ SARAY'A TAŞINMA SÜRECİ NASIL OLACAK

Joe Biden, her yeni liderin kabine bakanları ataması ve planlar yapması için belirli bir geçiş dönemi olduğu için Başkan Trump'ın yerini hemen alamayacak. Yeni başkan, Washington DC'deki Capitol binasının basamaklarında düzenlenen ve yeni dönemin açılışı olarak bilinen bir törenle 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak. Yeni başkan, törenin ardından yeni ikameti Beyaz Saray'a yerleşecek.

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