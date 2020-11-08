Kerem Alkin açıkladı! Trump'ın kaybetmesine neden olan 2 olay: "Tarihin en büyük savaşı..."

ABD başkanlık seçimi A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı. Trump neden kaybetti, Biden nasıl kazandı? bu kritik soruyu farklı açıdan analiz eden Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, Trump'ın kaybetmesine neden olan iki önemli konuyu açıkladı.

ABD başkanlık seçimi A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı.

Trump neden kaybetti, Biden nasıl kazandı? bu kritik soruyu farklı açıdan analiz eden Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, Trump'ın kaybetmesine neden olan iki önemli konuyu açıkladı.



"TRUMP'IN O ÇIKIŞI..."

Kerem Alkin, "Bence asıl konuşulması gereken şey şu; Trump iki tane önemli olay yaptı, hatırlayalım… Bir; 2019'un Eylül ayında tam 1 yıl önce o zaman daha pandemi yokken her yıl olduğu gibi BM Genel Kurulu için dünyadaki tüm devlet başkanları bir araya geldiklerine Trump bir konuşma yaptı ve bu konuşmanın hiç olmayacak bir yerinde bugüne kadar hiçbir ABD başkanının söylemediği bir cümleyi söyleyerek 'ulusalcılar eninde sonunda kazanacak küreselciler kaybedecek' dedi. Bir Amerikan başkanı böyle bir cümleyi tarihte BM Genel Kurulu'nda hiç kullanmamıştır." şeklinde konuştu.



"TARİHİN EN BÜYÜK SAVAŞI..."

Bu durumun önemini ise Alkin, "Bu Amerikan başkanı tarafından Washington'ı daha ulusalcı politikalarla yönetmek isteyen bir erkle daha küreselci politikalarla yürütmek isteyen erk arasında Trump döneminde tarihin en büyük savaşının yaşandığını işaret etmektedir" dedi.



"İKİNCİ ÖNEMLİ NOKTA..."

İkinci noktaya değinen Alkin, "Son nokta 2000 yılından bu yana ABD'de yapılan harcamalara baktığımızda ilk defa Demokratların, Cumhuriyetçilerden kat ve kat daha fazla başkanlık seçimi harcamasını yaptığını görüyoruz" açıklamasını yaptı.

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