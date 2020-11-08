Ermenistan'dan yerleşim yerlerine alçak saldırı
Ermenistan’ın Azerbaycan’daki bazı yerleşim bölgelerine saldırı düzenlediği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Tatar ve Ağdam bölgelerindeki köylere ateş açtığını duyurdu. Bakanlık önlemlerin alındığını ifade etti.
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Ermenistan'ın Azerbaycan'daki bazı yerleşim bölgelerine saldırı düzenlediği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Tatar ve Ağdam bölgelerindeki köylere ateş açtığını duyurdu. Bakanlık önlemlerin alındığını ifade etti.