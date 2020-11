İşte Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in yeni yalanı

ERDOĞAN: "DEPREMDE 33 BİN VATANDAŞIMIZ RAHMETLİ OLMUŞTU. ŞU ANDA CHP SÖZCÜSÜNÜN DEDESİ DE O ZAMAN İÇİŞLERİ BAKANIYDI"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım 2020 partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan her felaketin Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve her an yeni sarsıntılarla karşılaşılabileceğini hatırlattığını dile getirdi.