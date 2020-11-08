İşte Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in yeni yalanı

Ayşe Hür şunları söyledi:

"Tarihçiliğe pek meraklı olan ancak Google kullanmayı bile beceremediğini başka yazılarından da bildiğimiz Yılmaz Özdil yine karıştırmış. Erzincan Depremi, 26/27 Aralık 1939 gecesi oldu. Faik Öztrak, 25 Ocak 1939-6 Mayıs 1942 arasında, yani deprem sırasında İçişleri Bakanı idi."

"Refik Saydam 11 Kasım 1938-25 Ocak 1939 arasında, yani depremden önce İçişleri Bakanı (belgelerdeki unvanıyla Dahiliye Vekili) idi. Yerini Faik Öztrak'a bırakarak Başbakan (Başvekil) olmuştu. Bu görevini 8 Temmuz 1942'ye kadar sürdürecekti."

