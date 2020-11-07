Son dakika: Donald Trump’a dijital sansür

ABD seçimlerine, Donald Trump ile Joe Biden arasındaki sıkı rekabetin yanı sıra sosyal medya devlerinin sansürleri ile ana akım medyanın taraflı tutumu damgasını vurdu. İlk önce gerçekleri yansıtmayan anketlerle Trump'a karşı cephe alanlar, sandıklardan oyların kafa kafaya gelmesiyle bu kez de uyguladıkları sansürün dozunu artırdılar. Twitter ile Facebook'un Trump'a uyguladığı sansür şimdiden siyasi literatüre dünyadaki ilk dijital tasfiye operasyonu olarak geçmiş durumda.





BIDEN'A TEK BİR SANSÜR YOK

Zira Trump'ın en aktif ve iletişiminin en güçlü olduğu platform olan Twitter, her fırsatta ABD'nin mevcut Başkanı Trump'ın sesini kesti.

Twitter, Trump'ın bazı paylaşımlarnı sansürleyerek "yanlış bilgi" notunu düştü. Trump'ın "Seçim gününden sonra gelen hiçbir oy sayılmamalı" yazılı tweet'inin altına da "Bazı oylar halen sayılmaya ihtiyaç duyuyor" yanıtını verdi. Twitter'ın seçime bu şekilde müdahil olması tepkilere neden oldu.







Medya Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Trump, Mayıs 2018'den 16 Ekim 2020'ye kadar Facebook ve Twitter tarafından 65 kez sansürlendi. Ancak rakibi Demokrat aday Joe Biden, sosyal medya devleri tarafından hiçbir engelle karşılaşmadı.

Hatta Facebook ve Twitter, New York Post'un, Biden'ın oğlu ile ilgili yaptığı haberi yayınlamasından kısa bir süre sonra habere yasak getirdi. Twitter habere yönlendirme yapan paylaşımları da yasakladı.



BİR OLUP CANLI YAYINI KESTİLER

Sosyal ağların sansürünü medya da uyguladı. ABD Başkanı Trump'ın seçimde sahtekârlık yapıldığı ve "büyük şirketler, teknoloji devleri ve büyük medya kuruluşları seçimlere müdahale ediyor" yönünde iddialarda bulunduğu basın toplantısı sırasında MSNBC, NBC News, CNBC, CBS News ve ABC News televizyonları yayınlarının sesini kesti. USA Today gazetesi internet sitesindeki canlı yayını durdurdu. Böylece ifade özgürlüğü havariliği yapan ve kamusal hizmet yaptıklarını söyleyen medyanın sansürcü yüzü ortaya çıktı.

Sabah