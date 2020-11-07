Avusturya onları konuşuyor! 'Başkan Erdoğan'ın dik duruşu bize ilham oldu'









MÜSLÜMAN DİYE EV VERMEMİŞLERDİ

Saldırıda vurulan polise yardım eden diğer isim olan Filistinli Usame Cevde'ye daha önce 'Müslüman'sın' diye ev satılmadığı ortaya çıktı. Ailesi ile birlikte ev almak isteyen Cevde'ye oturduğu belediyenin ev satışını engellediği, gerekçe olarak ise 'Müslüman ve uyumsuz' sözlerini kullandığı aktarıldı. Cevde'nin mahkeme yolu ile evi aldığı belirtildi. Olayın yaşandığı geceyi anlatan Cevde, "Ben yaralı polisi banka taşıdım. Polisi hastaneye götürmek için yardıma gelen iki Türk de Müslüman'dı, yaptığımızdan gurur duyuyoruz. Terörün dini yoktur. Bizim dinimiz İslam bu değil, ailemiz de bize böyle bir din anlatmadı" mesajı verdi. Cevde, saldırıdan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Viyana Belediye Başkanı Micheal Ludwig'in kendisiyle görüştüğünü, polisin kendisine teşekkür edip arma hediye ettiğini söyledi.

SABAH