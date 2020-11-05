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ABD'de seçim yarışı! 6 eyalette oy sayımı sürüyor: Seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonlar...

ve ’ın yarıştığı başkanlık seçimlerindeki mücadelede oy sayımı Nevada, Arizona, Pennsylvania, Kuzey Karolina, Georgia ve Alakasya eyaletlerinde halen devam ediyor. Trump, dün yaptığı açıklamada oylarının çalındığını açıklayıp mahkemeye gideceğini ifade etmişti. Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, Trump'ın yeniden seçilmesi için dua ayini yaptı. Paula White-Cain duasındaki, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları..." sözleri dikkat çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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ABD'de seçim yarışı! 6 eyalette oy sayımı sürüyor: Seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonlar...

Amerikalılar, ülkenin 46. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Başkanı Başkan Trump, Pensilvanya eyaletinde 164 bin oyla önde olduğu açıklanırken, eyaletin Demokrat eğilimli Philadelphia şehrinde sayılmamış oy pusulalarının bulunduğu ifade edildi.

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Diğer yandan sonuçları açıklamaya hazırlanan Georgia'da ise, Trump'ın 28 bin oyla önde olduğu belirtildi. Biden'ın kazandığı duyurulan Arizona eyaletinde ise oy sayımının devam ettiği Biden'ın 79 bin oyla önde olduğu, ancak Trump'ın da aradaki farkı giderek kapattığı ifade edildi.

TRUMP'TAN 4 EYALET SONUÇLARINA İTİRAZ

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan seçimlerde oy sayımında sona doğru yaklaşılırken Cumhuriyetçi aday kritik Georgia, Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerinde sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor. Trump, twitter'den yayınladığı mesajda, , Georgia, Wisconsin ve Michigan'da 'seçmenlerin oyunun korunması' için itiraz edeceğini duyurdu.

"SEÇİM SONUÇLARINI DAVA EDEBİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı yaptığı açıklamada, "Bu daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Seçim sonuçlarını ulusal ölçekte dava edebiliriz" dedi.

TRUMP'IN KAZANMASI İÇİN AYİN DÜZENLENDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti.

Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, 'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

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