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Trump'ın ruhani danışmanı White-Cain'ten seçim ayini

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Giriş: 05.11.2020 13:11
Güncelleme:05.11.2020 14:12
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için bir dua ayinine liderlik etti. Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı.


Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmiş, bu durumun kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

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