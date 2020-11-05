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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD başkanlık seçimi | ABD yeni başkanı kim oldu? İşte tarihi seçimin kaderini belirleyecek gelişme ABD başkanlık seçimi | ABD yeni başkanı kim oldu? İşte tarihi seçimin kaderini belirleyecek gelişme ABD başkanlık seçimi | ABD yeni başkanı kim oldu? İşte tarihi seçimin kaderini belirleyecek gelişme... Dünya gözünü ABD'de yapılan başkanlık seçimine dikti. Trump ve Biden arasında geçen yarışta kazanan henüz belli değil. Ülkenin en önemli eyaletlerinden biri olarak gösterilen o bölgeden gelen son sandık sonuçları büyük bir sürprizi de beraberinde getirdi. Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 09:30
2020 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi son yılların en heyecanlı olayları arasında yerini almış durumda. Sallantılı eyaletlerde (swing states) önde olan adayların sürekli değişmesi nedeniyle seçimin kendisi adeta sallantılı seçim haline geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki aday da seçimden kendisinin galip geleceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Demokratları oy çalmakla suçlayıp sayımın durdurulması için mahkemeye başvuracaklarını söylemişt.
Joe Biden ise, "Seçimin kazananı biz olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Seçimin sonucunu kritik eyaletlerden hangi adayların çıkacağına bağlı.
İşte 2020 ABD seçiminin kaderine etki eden eyaletler ve son durum; WISCONSIN Seçimin kaderini değiştiren eyaletlerin başında Wisconsin geliyor. ABD Başkanı Trump ve cumhuriyetçiler sandıklar ilk açıldığı andan itibaren eyaleti önde götürüyordu. TSİ dün öğle saatlerinde mektupla kullanılan oyların açılmasıyla Joe Biden liderliği aldı. Eyaletin şu anda Demokratların rengi olarak kabul edilen maviye döndüğü kesin gibi. Sandıkların yüzde 99'u açıldı ve Biden 1 milyon 630 bin oy aldı. ABD Başkanı Trump ise 1 milyon 610 bin oyda kaldı. Yani ülkeyi dört yıl yönetecek başkanın belirlenmesi aradaki 20 bin oyluk farka bağlı. MICHIGAN Tıpkı Wisconsin gibi Michigan'ın rengi de uzun bir süre kırmızı kaldı. Eyalette yapılan sayımlar yüzde 85'e geldikten sonra Biden öne geçmeye başladı. Böylece Wisconsin'den sonra komşusu Michigan'ın da rengi değişti. Eyalet 16 delegesiyle birlikte Joe Biden'a geçti. PENSILVANYA Seçimin kaderine etki edeb kuzey eyaletlerinin sonuncusu ise Pensilvanya. Eyalette oyların yüzde 89'u sayıldı ve ABD Başkanı Donald Trump oyların yüzde 50.7'sini almış durumda, Joe Biden ise yüzde 48.1'de kaldı. Aradaki 2.6 puanlık fark çok gibi gözükebilir ancak sandıkların yüzde 75'i açıldığında arada 11.5 puanlık bir fark bulunuyor. Eyalette sayılmamış oyların oranı yüzde 11. Bu oylar posta yoluyla kullanılan oylar. Cumhuriyetçiler seçim kampanyası döneminde postayla oy kullanılmasına karşı çıkıp sandıkta oy verme çağrısı yapmıştı. Geriye kalan oyların çoğunun Biden'a gitmesi bekleniyor. Önümüzdeki saatlerde Pensilvanya'nın da rengi kırmızıdan maviye dönebilir.