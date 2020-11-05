ABD başkanlık seçimi | ABD yeni başkanı kim oldu? İşte tarihi seçimin kaderini belirleyecek gelişme

WISCONSIN

Seçimin kaderini değiştiren eyaletlerin başında Wisconsin geliyor. ABD Başkanı Trump ve cumhuriyetçiler sandıklar ilk açıldığı andan itibaren eyaleti önde götürüyordu. TSİ dün öğle saatlerinde mektupla kullanılan oyların açılmasıyla Joe Biden liderliği aldı.



Eyaletin şu anda Demokratların rengi olarak kabul edilen maviye döndüğü kesin gibi. Sandıkların yüzde 99'u açıldı ve Biden 1 milyon 630 bin oy aldı. ABD Başkanı Trump ise 1 milyon 610 bin oyda kaldı. Yani ülkeyi dört yıl yönetecek başkanın belirlenmesi aradaki 20 bin oyluk farka bağlı.