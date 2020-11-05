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Fransa’da "Eğitim Bakanı" kendisinin karikatürünün konu edildiği çizgi romanı yayından kaldırttı

’da ’de öğretmen ’nin ölümünden sonra "ifade özgürlüğünden dem vurduğu" bir dönemde Jean-Michel Blanquer'in sansür girişimi tepki topladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Fransa’da Eğitim Bakanı kendisinin karikatürünün konu edildiği çizgi romanı yayından kaldırttı

İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanların hedefe konulduğu 'da, Jean-Michel Blanquer, bir medya organındaki "öğretmen dünyası" konulu Remedium adlı çizgi romanın bir kısmını "İfade özgürlüğü sınırını aşıyor." gerekçesiyle baskı uygulayarak yayından kaldırttı.

Mediapart internet sitesi, ülkenin kuzeybatısındaki Tremblay kentinde öğretmenlik yapan Christophe Tardieux tarafından kaleme alınan Remedium'u köşesinde yayımladı.

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Remedium'un, Eğitim Bakanı'nı konu aldığı bölümde Blanquer, "Devlet okulu deneyimi olmayan, çok liberal fikirlere sahip, güç hayranı bir adam" şeklinde tasvir edildi.

Bakan Blanquer, "ifade özgürlüğü sınırını aştığı ve özel hayatı ilgilendirdiği" gerekçesiyle eserde, kendini konu alan bölümü kaldırması için avukatları aracılığıyla Mediapart'a baskı yaptı. Baskı üzerine bu bölüm Mediapart'tan kaldırıldı.

BAKANIN SANSÜR GİRİŞİMİ TEPKİ TOPLADI

Fransa'da siyasilerin ve elitlerin 'de öğretmen 'nin ölümünden sonra "ifade özgürlüğünden dem vurduğu" bir dönemde Eğitim Bakanı'nın sansür girişimi tepki topladı. Haber7'nin haberine göre, eserin müellifi Tardieux, avukatların çizgi romanla ilgi talebinden sonra 17 Ekim'de Eğitim Bakanı'nın ifade özgürlüğü üzerine ateşli bir konuşma yaptığını, talebin bu nedenle şoke edici olduğunu vurguladı.

Tardieux, "Bakandan iki yüzlülük, yüzünüze ifade özgürlüğünü savunur, arkadan yazara saldırır." ifadesini kullandı. Mediapart'ın patronu Edwy Plenel ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak paylaşımın sayfalarından kaldırılmasının yasalara uygun şekilde yapıldığını savundu.

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