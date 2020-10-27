Azerbaycan 27 yıl sonra ele geçirdi! İşte o şehirlerin önemi

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor.

Operasyonlar kapsamında bu zamana kadar üç kent merkezi, üç kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeler Ermenistan'ın işgalinden kurtarılarak bölgede kontrol sağlandı.

Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan bölgelerden üçü ise ekonomik olarak oldukça dikkat çekiyor.

Azerbaycan ordusunun havadan çektiği görüntülerde işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki madenlerin Ermenistan tarafından acımasızca sömürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bölgede keşfedilen 112 ton altın olduğu ve bunların çoğunun yabancı şirketler tarafından çıkarılarak dünyaya pazarlandığı belirtilmişti.

BÖLGE MADEN ZENGİNİ

Ancak bölge sadece altın madenleri açısında zengini bir bölge değil. Azerbaycan Ekonomik Reformlar Analiz ve İletişim Merkezi raporlarına göre; Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesi taş, kil, cephe taşı, renkli taş ve tatlı yeraltı su kaynakları ile öne çıkıyor.

Öyle ki, Gubadlı bölgesinde 6.247.000 m3 kesilmiş taş rezervi, 990.000 m3 inşaat kili ve 1.100 ton akik taşı rezervi yer alıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TÜM TALEBİNİ KARŞILAYABİLİR

İşgalden temizlenen Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesinin bir parçası olan Gubadlı bölgesi, diğer bölgelere kıyasla maden kaynakları, mineraller ve turizm potansiyeli anlamında ciddi bir potansiyel barındırıyor.

Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesinin bir parçası olan Gubadlı bölgesi, doğal kaynaklar açısından Cebrail ve Zangilan ile birçok ortak özelliğe sahiptir.

Her üç bölgede de bulunan kereste fabrikaları, ülkenin inşaat sektöründeki talebin karşılanmasında doğrudan rol oynayacak.

Cebrail ve Zangilan mahalleleri ile Gubadlı ilçesinin kurtarılmasından sonra, inşaat sektörünün tüm talebinin yerel kaynaklardan karşılanabileceği ifade ediliyor.

HİDROELEKTRİK SANTRALİ KURULACAK

Azerbaycan'da yayın yapan lent.az isimli internet haber sitesinde yer alan bilgiye göre; bölgedeki su kaynakları sulama ve hidroelektrik için de oldukça uygun. Uzmanlara göre; Kelbecer-Laçin ekonomik bölgesinin büyük bir kısmına su sağlayabilen Gubadlı bölgesinin su kaynaklarını kullanarak yaklaşık 40 MW kapasiteli bir hidroelektrik santrali inşa etmek de mümkün.

TARIM ÜRÜNLERİYLE DE BEREKETLİ BÖLGE

Yeni Şafak'ın haberine göre; Öte yandan Gubadlı bölgesi tarımsal ürünler bakımından da oldukça bereketli. Bölgede, son verilere göre yılda 15000 tona kadar tahıl ürünü, yaklaşık 12000 ton yem, ortalama 2000 ton tütün, 3 bin 200 tona kadar et ve süt ürünü, 3000 ton üzüm, 70 ton koza üretiliyordu. Çeltik üretiminin de yapıldığı bölge pirinciyle de ünlü.

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