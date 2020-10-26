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Trump seçilirse köklü değişiklik yapacak iddiası! FBI ve CIA direktörleri ile Savunma Bakanını...

ABD Başkanı 'ın, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, Federal Soruşturma Bürosu () Direktörü Chris Wray, Merkezi İstihbarat Ajansı () Direktörü Gina Haspel ve Mark Esper ile diğer birçok ismi kovacağı iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Trump seçilirse köklü değişiklik yapacak iddiası! FBI ve CIA direktörleri ile Savunma Bakanını...

Axios haber sitesi, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın, 3 Kasım seçimlerini kazanması durumunda yönetimde kritik değişiklikler yapacağını ileri sürdü.



(FBI Direktörü Wray)

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Kaynaklar, Trump'ın işten çıkarılacaklar listesinin oldukça uzun olduğunu ancak listenin başındaki isimlerin Direktörü Wray, Direktörü Haspel ve Esper'in olduğunu aktardı.

(CIA Direktörü Haspel)

Öte yandan Trump'ın Eğitim Bakanı Betsy DeVos'tan da memnuniyetsizliğini uzun süredir dile getirdiğini aktaran kaynaklar, Trump'ın zaman zaman Adalet Bakanı Bill Barr'dan da şikayet ettiğini belirtti.



(Savunma Bakanı Esper)

Haberde, Trump'ın Haspel ve Barr'dan memnuniyetsizliğinin ana nedeninin bu iki birimin seçimlerden önce 'nın Soruşturmasına müdahalesi ile ilgili delilleri yayımlamamaları olduğu kaydedildi.



(Eğitim Bakanı Betsy DeVos)

Kaynaklar, Trump'ın seçimlerdeki şaibeler ve sokak olayları nedeniyle uzun süredir FBI Direktörü Wray ile de ters düştüğünü anımsattı.



(Adalet Bakanı Bill Barr)

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