Trump seçilirse köklü değişiklik yapacak iddiası! FBI ve CIA direktörleri ile Savunma Bakanını...

Haberde, Trump'ın Haspel ve Barr'dan memnuniyetsizliğinin ana nedeninin bu iki birimin seçimlerden önce Obama'nın Rusya Soruşturmasına müdahalesi ile ilgili delilleri yayımlamamaları olduğu kaydedildi.





(Eğitim Bakanı Betsy DeVos)