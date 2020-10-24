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Donald Trump oyunu kullandı: "Adı Trump olan birine oy verdim"

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için erken oyunu Florida eyaletinde kullandı.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 21:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 21:44
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Donald Trump oyunu kullandı
Donald Trump oyunu kullandı

ABD Başkanı Trump, seçimlere 10 gün kala ikamet adresinin bulunduğu eyalet olan Florida'da oy verdi.

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Donald Trump oyunu kullandı
Donald Trump oyunu kullandı

Geçen yıl ikamet adresini New York'tan Florida'ya taşıyan Trump, sabah saatlerinde gittiği West Palm Beach'teki bir halk kütüphanesinde bulunan seçim merkezinde oyunu kullandı.

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Donald Trump oyunu kullandı
Donald Trump oyunu kullandı

Erken oy kullanmaya izin verilen Florida'da sandık başına giden Trump, burada yaptığı açıklamada, "Adı Trump olan birine oy verdim. Postayla oy kullanmayla kıyaslanırsa, sandık başında oy kullanmak çok çok daha güvenli." yorumunu yaptı.

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Donald Trump oyunu kullandı
Donald Trump oyunu kullandı

Açıklamasının ardından Florida, Ohio ve Wisconsin eyaletlerinde 3 farklı seçim etkinliğine katılmak üzere kütüphaneden ayrılan Trump'a, taraftarları slogan ve pankartlarla destek verdi.

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Donald Trump oyunu kullandı
Donald Trump oyunu kullandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başlarken, şu ana kadar en az 50 milyon kişinin postayla ya da sandık başına giderek oyunu kullandığı bildiriliyor.