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İsrail'den F-22 hamlesi! ABD’den almak için girişimlere başladı

yönetiminin, Washington’dan sadece ’nin kullandığı Raptor tipi savaş uçağını satın almak için girişimlerde bulunduğu duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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İsrail'den F-22 hamlesi! ABD’den almak için girişimlere başladı

yönetimi, daha önce 'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını duyurmuştu.

yönetiminin, ABD'den henüz kimseye satmadığı Raptor tipi savaş uçağını satın almak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

KİMSEYE SATIŞI YAPILMAYAN F-22 RAPTOR

F-22 Raptor, firması tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne göre, F-22 uçakları Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün önemli bileşenlerindendir.

Yüksek maliyeti, Rus ve beşinci jenerasyon uçak projelerindeki ertelemeler, ABD'nin yurtdışına satış yasağı, daha ucuz ve yetenekli F-35'lerin geliştirilmesinde yeterince ilerlenmiş olması sebepleriyle, Nisan 2009 da ABD 187 adet olan siparişlerine yenisini eklemeyeceklerini açıklamış ve Eylül 2009'da imzalanan 2010 yılı ABD Ulusal Savunma bütçesinde F-22 için kaynak ayrılmamıştır. ve 'nın ilgisine rağmen ABD tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kullanıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde Mayıs 2010 itibariyle 168 adet bulunmaktadır.

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