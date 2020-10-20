Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak

BİNDEN FAZLA ARAÇ VE SAVUNMA SİSTEMİ YOK EDİLDİ

Çatışmaların başladığı tarihten bu yana 22 gün içerisinde Ermenistan ordusunun 300 tank ve zırhlı aracı, 300'den fazla top ve füze sistemi, yaklaşık 70 hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 200 askeri kamyon ve aracı Azerbaycan ordusunca yok edildi.

Ermenistan ordusunun 22 günlük ekonomik kaybı 2 milyar doları buldu.

Sivil yerleşim birimlerini hedef alan iki balistik füze sistemi ile iki S-300 hava savunma sistemi de SİHA'lar tarafından nokta atışıyla imha edildi.