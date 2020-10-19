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Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna bir ağır darbe! Kurmay başkanı öldürüldü alay geri çekildi

, ordusu ile girdiği çatışmalarda son iki günlük bilançoyu açıkladı. bölgelerinde mevkilerini kaybeden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1’inci ’nın tabur komutanı emriyle geri çekildiğini belirtilirken, alayın çatışma bölgesinde bulunan 63’üncü tank taburunun kurmay başkanının ise çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna bir ağır darbe! Kurmay başkanı öldürüldü alay geri çekildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan'ın saldırılarına karşı, Ağdara - Ağdam ve Fizuli - Hadrut - Cebrayil istikametinde ve Araz Nehri boyunca operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü askeri operasyonlar sonucunda, 2 adet T-72 tankı, 2 adet BM-21 "Grad" YARS tipi, 1 adet D-30 tipi ve 1 adet D-20 tipi obüs topu ve 11 askeri araç cephenin farklı bölgelerinde imha edildi.

KURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ ALAY GERİ ÇEKİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda çatışma bölgelerinde mevkilerini kaybeden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1'inci Motorlu Tüfek Alayı'nın tabur komutanı emriyle geri çekildiğini belirtti. Alayın çatışma bölgesinde bulunan 63'üncü tank taburunun kurmay başkanının çatışmalarda öldüğü, 1'inci tabur komutanı ile yardımcısı Gevorg Makaryan'ın ise yaralandığı açıklandı.

TABUR KOMUTAN YARDIMCISI BİNBAŞI HAYK STEPANYAN ÖLDÜ
Bakanlık, Azerbaycan ordusunun Ermenistan 5'inci Muhrip Alayı savunma alanında aralarında tabur komutan yardımcısı Binbaşı Hayk Stepanyan'ın olduğu tabur askerlerinin imha edildiğini ve kalan askeri personelin savaş mevzilerini terk ettiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan'a göç etmek isteyen 55 yaş altı askerlerin ve gönüllülerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından kaçmasını önlemek için yollara komuta merkezleri kurulduğu ifade edildi.

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