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BAE 2 bakanını İsrail'e gönderiyor

ile ihanet anlaşması yapan , 2 bakanı söz konusu ülkeye gönderiyor. BAE heyetinde yer alan bakanlar, resmi görüşmeler düzeyinde adımların atılmasını sağlayacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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BAE 2 bakanını İsrail'e gönderiyor

İlişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalanmasının ardından aralarında iki bakanın da yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyetin resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gideceği bildirildi.

2 BAKAN HEYET İLE İSRAİL'E GİDECEK

Yerel basında yer alan haberlere göre, BAE Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın öncülük ettiği heyet resmi temaslarda bulunmak için yarın İsrail'e gidecek.

Heyetin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Maliye Bakanı Yisrael Katz ile görüşeceği ifade edildi.

Geçen ay imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından BAE'den İsrail'e yapılacak ilk üst düzey resmi ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için bir dizi anlaşmanın imzalanacağı kaydedildi.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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