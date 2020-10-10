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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan geçici ateşkese uymadı

Son dakika haberine göre , ", geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan geçici ateşkese uymadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Hacıyev, "Masada artık Ermenistan'ın dikte ettirdikleri olmayacak. Mücadele sadece askeri değil, diplomasiyle de yapılır. Nihai hedefimiz Azerbaycan'un toprak bütünlüğünü sağlamak. " ifadelerini kullandı.

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AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor. Ateşkes çigneniyor" dedi.

Rusya'nın arabuluculuğunda, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 11 saat süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün saat 12.00'de devreye girdi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştirirken, Azerbaycan'dan ateşkese ilişkin son açıklama geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi. Ermenistan tarafından sivil yerleşimlerine yapılan saldırıda, bir çok ev ve kamusal alanda yangınların meydana geldiği ve onlar itfaiye ekibinin Terter ve Ağdam bölgesine sevk edildiği ifade edildi. Ermeni silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

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DAĞLIK KARABAĞ'DA ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes başladı.

Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin ve cenazelerin değişimi için ilan edilen ateşkesin süresi konusunda şimdilik bilgi verilmedi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştiriyor.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

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