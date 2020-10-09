Son dakika: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan zirvesinden ilk kare
Son dakika haberleri... Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını kurtarmaya başladı, Rusya 2 ülkeyi de Moskova'ya davet etti. Dünyanın merakla takip ettiği Rusya-Azerbaycan-Ermenistan zirvesinden ilk fotoğraf paylaşıldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın merakla beklediği görüşmeden ilk görüntü geldi. Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi.
Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan bir araya geldi.
Azerbaycan, 30 yıla yakın süredir Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ için taviz vermeyeceğini belirtiyor.