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Son dakika: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan zirvesinden ilk kare

Son dakika haberleri... Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını kurtarmaya başladı, Rusya 2 ülkeyi de Moskova'ya davet etti. Dünyanın merakla takip ettiği Rusya-Azerbaycan-Ermenistan zirvesinden ilk fotoğraf paylaşıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Son dakika: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan zirvesinden ilk kare

Dünyanın merakla beklediği görüşmeden ilk görüntü geldi. Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan bir araya geldi.

Azerbaycan, 30 yıla yakın süredir Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ için taviz vermeyeceğini belirtiyor.

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