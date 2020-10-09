Ermenistan büyük hezimet yaşıyor! Azerbaycan ordusu tek tek ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin terk edip bıraktığı askeri teçhizatların renginin Azerbaycan ordusu askeri teçhizatların rengine boyandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA ASKERİ TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan ordusu, devam eden çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti ve ele geçirdi.

Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiği ve ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusu tarafından operasyonların devam ettirildiği vurgulandı.