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Ermenistan büyük hezimet yaşıyor! Azerbaycan ordusu tek tek ele geçirdi

ordusunun, 'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 30'a yakın bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin terk edip bıraktığı askeri teçhizatları envanterine ekledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Ermenistan büyük hezimet yaşıyor! Azerbaycan ordusu tek tek ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin terk edip bıraktığı askeri teçhizatların renginin Azerbaycan ordusu askeri teçhizatların rengine boyandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA ASKERİ TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ
Azerbaycan ordusu, devam eden çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti ve ele geçirdi.

Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiği ve ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusu tarafından operasyonların devam ettirildiği vurgulandı.

Ermenistan büyük hezimet yaşıyor! Azerbaycan ordusu tek tek ele geçirdi ERMENİSTAN BÜYÜK HEZİMET YAŞIYOR! AZERBAYCAN ORDUSU TEK TEK ELE GEÇİRDİ

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