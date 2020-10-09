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Trump koronavirüsü yenmeden geri dönüyor: Beyaz Saray'ın balkonundan seslenecek

Başkanı yarın uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze bir etkinliğe katılacak. ABD Başkanı Trump koronavirüs testi henüz negatif çıkmamasına rağmen, 'ın balkonundan bir konuşma gerçekleştirecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Trump koronavirüsü yenmeden geri dönüyor: Beyaz Saray'ın balkonundan seslenecek

Yeni tip koronavirüs tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, teşhis konulduktan sonra ilk yüz yüze etkinliğini yarın yapacağı ortaya çıktı.

HENÜZ KORONAVİRÜSÜ YENEMEDİ

Trump'ın Kovid-19 testi henüz negatif çıkmazken, doktorunun dün yaptığı "Cumartesi günü Trump'ın kamu etkinliklerine dönmesini bekliyoruz" açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan adım geldi.

Amerikan basınına sızan ve Beyaz Saray'ın konuklara gönderdiği davetiyede, "Barışçıl Göstericilere Kanun ve Nizam için Hitap" başlığını taşıyan etkinlikte, Trump'ın Beyaz Saray bahçesinde toplanan kalabalığa sesleneceği belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN SESLENECEK

Bazı kaynaklar, Trump'ın hitabının Beyaz Saray'ın balkonundan yapacağını kaydetti. Öte yandan Trump'ın dün gece Fox yayınında bahsettiği Pennsylvania ve Florida mitinglerinin bu hafta yapılması beklenmiyor.

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