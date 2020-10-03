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Son dakika: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump’tan açıklama

Son dakika haberine göre; Başkanı hesabından açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, “Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Trump'a uygulanan tedavi ve oksijen desteği alıp almadığı ile ilgili konulara açıklık getiren doktor Sean Conley, Trump'ın nefes alıp vermede problem yaşadığı iddialarına yönelik olarak, ABD başkanının remdesivir tedavisine başladığını ancak ek oksijen desteği almadığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Son dakika: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump’tan açıklama

Danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, "Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump’tan açıklama SON DAKİKA: KORONAVİRÜSE YAKALANAN ABD BAŞKANI TRUMP'TAN AÇIKLAMA

KOVİD-19'A YAKALANAN TRUMP'TAN VİDEOLU "İYİYİM" MESAJI:
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, "Gayet iyi olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Dün gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, ilk açıklamasını, Twitter üzerinden video mesaj yoluyla yaptı.

Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.

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Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Herkese çok teşekkür ederim, desteğinizi unutmayacağım." dedi.

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Öte yandan gelen başka bir habere göre; Trump'ın seçim kampanyasının başındaki isim olan Bill Stepien ve eski Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway Kovid-19'a yakalandı.

'TRUMP ÇOK İYİ DURUMDA'
Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın ilaç tedavisine başladığını ancak ek oksijene ihtiyaç duymadığını söyledi. Önceki gece yaptığı açıklamayla eşi Melania Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran Başkan Trump dün gece Twitter üzerinden video mesaj yayınladı. Trump mesajında "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın nefes alıp vermede problem yaşadığı iddialarına yönelik olarak, ABD başkanının remdesivir tedavisine başladığını ancak ek oksijen desteği almadığını söyledi.

Tedaviyi başlatma kararının uzmanlarla görüşülerek verildiğini açıklayan Conley yaptığı açıklamada, "Başkanın çok iyi durumda olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

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