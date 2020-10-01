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Azerbaycan Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti

'a saldıran işgalci , karşı atak sonrasında ağır kayıplar yaşamaya devam ediyor. Azerbaycan'ın saldırılarında Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı aracın imha edildiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020
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Azerbaycan Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.

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