Azerbaycan Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracını imha etti
Azerbaycan'a saldıran işgalci Ermenistan, karşı atak sonrasında ağır kayıplar yaşamaya devam ediyor. Azerbaycan'ın saldırılarında Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı aracın imha edildiği açıklandı.
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Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.