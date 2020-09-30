Ermenistan darmadağın! Azerbaycan 8 roketatarı imha etti

Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı. İşte hedeflerin tam 12'den vurulduğu o anlar...

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edildiği duyuruldu.

Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.