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Ermenistan darmadağın! Azerbaycan 8 roketatarı imha etti

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Giriş: 30.09.2020 22:10
Güncelleme:30.09.2020 22:21
Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı. İşte hedeflerin tam 12'den vurulduğu o anlar...

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edildiği duyuruldu.

Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI

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