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Ermenistan darmadağın! Azerbaycan 8 roketatarı imha etti
Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 8 roketatarı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı. İşte hedeflerin tam 12'den vurulduğu o anlar...
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edildiği duyuruldu.
Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.