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İran'dan İsrail Başbakanı Binyami Netanyahu'nun "nükleer bomba" iddiasına yanıt

, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Tahran yönetiminin birkaç ay içinde iki için yeterli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacağı" yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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İran'dan İsrail Başbakanı Binyami Netanyahu'nun nükleer bomba iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesajla yaptığı konuşmayı eleştirdi.

İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını önlemek için Netanyahu'nun dünya kamuoyunu aldatmaya çalıştığını savunan Hatibzade, "Netanyahu, BM kürsüsünü kullanarak yalanlarını sürdürüyor. Karşı karşıya olduğumuz komplo, bu rejimin (İsrail'in) sahte bilgiler yayan biriminin yeni bir uydurmasıdır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, BM 75. Genel Kurulu'nda İran'ın P5+1 ülkeleriyle 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek, "Bu ihlaller nedeniyle İran birkaç ay içinde iki nükleer bomba için yeterli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacak. İran'ın nükleer silaha sahip olmak istediği konusunda şüphe yok." demişti.

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